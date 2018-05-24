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Posted 24 мая 2018, 12:25

Published 24 мая 2018, 12:25

Modified 17 октября 2022, 19:43

Updated 17 октября 2022, 19:43

В городе Благовещенск в Башкирии построят новый завод

24 мая 2018, 12:25
В Благовещенске планируется построить цех розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ.

Сегодня, 24 мая, в рамках Петербургского международного экономического форума Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов и директор ООО "ЮниСтрой" Владимир Павлов подписали инвестиционное соглашение по организации нового производства на территории Башкирии, сообщает пресс-служба правительства.

Общий объем инвестиций, согласно соглашению, составит 944 млн рублей. Производство обеспечит 140 жителей Благовещенска рабочими местами.

Отметим, 16 мая в Благовещенске прошел митинг против строительства полигона ТКО в пяти километрах от города. Местные жители недовольны экологической обстановкой в городе в связи с большим количеством предприятий. сосредоточенных на территории города.

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