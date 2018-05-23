В Уфе суд вынес решение по делу о гибели рабочего на «Кроношпане»

- Будучи слушателями по делу, мы узнали, что дочь погибшего Ольга Янгирова вскоре после трагедии в августе 2017 года обращалась в прокуратуру Башкирии с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Кроношпан-Башкортостан». Однако уголовное дело до сих пор не заведено. В настоящее время она намерена обжаловать ответ прокуратуры в Генпрокуратуре России. При этом она теперь сможет опираться на решение Уфимского районного суда, которое, по сути, доказало вину предприятия, - сообщила Медиакорсети общественница Тамара Хабибуллина.