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Posted 23 мая 2018, 06:30

Published 23 мая 2018, 06:30

Modified 17 октября 2022, 19:41

Updated 17 октября 2022, 19:41

В молоке из Башкирии обнаружили заменитель молочного жира

23 мая 2018, 06:30
Поддельное молоко попало в три торговые сети в Санкт-Петербурге.

Представители общественной организации потребителей «Общественный контроль» обнаружили пальмовое масло в башкирском молоке. Проверка проходила в супермаркетах Петербурга. По ее результатам выяснилось, что продукция, выпускаемая под брендом Чекмагушевского завода, - не совсем молоко.

Общественники не смогли точно определить, какой именно продукт использовался в качестве заменителя молочного жира, однако они уверены, что продукцию «Две коровки» можно отнести к группе фальсификатов, поскольку молочного жира во взятых образцах практически нет.

По итогам проверки образец «Две коровки» также не соответствовал ГОСТу по массовой доле сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) – 8% вместо 8,2%. Массовая доля жира образца составила 3% вместо 3,2%, заявленных на этикетке.

– Низкий белок говорит о фальсификации продукта. Его дефицит свидетельствует о том, что молоко либо разбавлено водой, либо молочный жир в жировой фазе был замещен растительным. Также низкое содержание белка в молоке может быть связано с добавлением в продукт другого дешевого сырья – сухой молочной сыворотки, которая, кстати, снижает и массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), – рассказала профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.

Чекмагушевский молочный завод не первый раз попадается на выпуске некачественного и поддельного молока, отмечает «Общественный контроль». Так, по итогам экспертизы 2016 года, молоко под торговой маркой «Честное коровье» было забраковано по массовой доле белка – 2,24% вместо 3% – и по массовой доле сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) – 7,2% вместо 8,2%, как требует ГОСТ 31450-2013.

Материалы проверки качества образцов ультрапастеризованного молока «Общественный контроль» направил в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Получить от производителя данной молочной продукции оперативный комментарий не удалось: на запрос, отправленный по электронной почте, пока ответ не получен. По телефонам, в том числе, указанным на официальном сайте производителя, дозвониться не удалось.

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#Рустэм Башкирцев#Экономика#Новости
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