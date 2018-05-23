В молоке из Башкирии обнаружили заменитель молочного жира

– Низкий белок говорит о фальсификации продукта. Его дефицит свидетельствует о том, что молоко либо разбавлено водой, либо молочный жир в жировой фазе был замещен растительным. Также низкое содержание белка в молоке может быть связано с добавлением в продукт другого дешевого сырья – сухой молочной сыворотки, которая, кстати, снижает и массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), – рассказала профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.