Ялалов о борьбе с вандализмом: Поставим на улицах Уфы «защиту от дурака»

- После ремонта нужно, чтобы не меньше 8-10 часов свежий асфальт схватился и полимеризовался, а в Европе вообще сутки на это отводят, - пояснил Ирек Ялалов. – В наших климатических условиях, когда температуры бывают от минус 40 до плюс 40 градусов, очень важно выдерживать хотя бы эти элементарные требования. Однако находятся люди, которые проезжают прямо по свежем асфальту. Представьте, например, вы сделали дома ремонт и ваш сосед пройдет прямо по покрашенному паркету или бетонной стяжке. Почему в городе-то люди себя так же ведут?.. Нужно, видимо, как в электротехнике поставить «защиту от дурака» - дополнительные ограждения, бетонные блоки, чтобы уже нельзя было их сдвинуть.