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Posted 22 мая 2018, 04:01

Published 22 мая 2018, 04:01

Modified 17 октября 2022, 19:41

Updated 17 октября 2022, 19:41

Ялалов о борьбе с вандализмом: Поставим на улицах Уфы «защиту от дурака»

22 мая 2018, 04:01
Мэр башкирской столицы недоволен отношением горожан к свежеотремонтированным дорогам.

Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратился к чиновникам и горожанам с просьбой бережнее относиться к результатам ремонта дорожного полотна.

По его словам, сейчас в Уфе ремонт ведется на 30 улицах, при этом дорожники уже столкнулись с тем, что некоторые автовладельцы игнорируют заграждения и сигнальные ленты с просьбой об объезде и проезжают прямо по свежем асфальту. Тем самым они сводят на нет усилия дорожных рабочих.

- После ремонта нужно, чтобы не меньше 8-10 часов свежий асфальт схватился и полимеризовался, а в Европе вообще сутки на это отводят, - пояснил Ирек Ялалов. – В наших климатических условиях, когда температуры бывают от минус 40 до плюс 40 градусов, очень важно выдерживать хотя бы эти элементарные требования. Однако находятся люди, которые проезжают прямо по свежем асфальту. Представьте, например, вы сделали дома ремонт и ваш сосед пройдет прямо по покрашенному паркету или бетонной стяжке. Почему в городе-то люди себя так же ведут?.. Нужно, видимо, как в электротехнике поставить «защиту от дурака» - дополнительные ограждения, бетонные блоки, чтобы уже нельзя было их сдвинуть.

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#Город#Новости#Ремонт дорог в Уфе
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