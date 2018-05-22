В Башкирии флаги республики вывесят на зданиях школ

- В республиканский закон вносятся аналогичные нормы, использования государственных символов Башкортостана, в частности, установка флага республики рядом с флагом России на территории школы или исполнение обоих гимнов в первый день начала учебного года и при торжественных мероприятиях, - пояснил он. - Некоторые из обозначенных норм уже прописаны в республиканском законе в качестве возможных и активно применяются сегодня на практике.