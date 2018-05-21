В уфимской многоэтажке нашли очаг туберкулеза

- Причины паниковать у жильцов нет. Это плановое мероприятие — своего рода приглашение пройти необходимую ежегодную диспансеризацию. У тех, кто ее не прошел, теперь будет повод ее, наконец, пройти. Скажу вам так — причина паниковать есть одна — то, что до сих пор есть люди, которые не проходят бесплатную диспансеризацию, - рассказали нам в медучреждении.