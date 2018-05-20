Киностудия «Башкортостан» осталась без руководителя

Как известно, недавно прошел конкурс на должность директора киностудии, и Азамат Шарифович, который занимал эту должность с 2011 года, снова возглавил ее. К сожалению, получить оперативный комментарий у самого Азамата Хужахметова пока не удалось, так как он не брал трубку и не ответил на сообщение.