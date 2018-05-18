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Posted 18 мая 2018, 10:28

Published 18 мая 2018, 10:28

Modified 17 октября 2022, 19:39

Updated 17 октября 2022, 19:39

WADA отказала РУСАДА в восстановлении аккредитации

18 мая 2018, 10:28
Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) решило не давать аккредитацию Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Совет учредителей WADA согласился с выводами исполкома организации о необходимости продлить сроки отстранения РУСАДА. Об этом пишет портал rns.online.

WADA требует от Москвы исполнения всех пунктов дорожной карты. На данный момент РУСАДА отказывается признавать лишь два пункта карты. Речь идет о непризнании РФ доклада комиссии WADA возглавляемой Ричардом Маклареном о допинге в России и нежелании открывать базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Сейчас Лаборатория остается опечатанной СК РФ

Напомним, WADA лишило аккредитации РУСАДА три года назад. Причиной этому стало употребление запрещенных веществ спортсменами из России.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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