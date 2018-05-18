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Posted 18 мая 2018, 14:06

Published 18 мая 2018, 14:06

Modified 17 октября 2022, 19:39

Updated 17 октября 2022, 19:39

Самые знаменитые пенсионеры из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни

18 мая 2018, 14:06
Юбилярам вручили подарки и поздравительный адрес от имени главы Башкирии.

90-летние Ишбика и Нуриян Абдразаковы из Абзелиловского района Башкирии отметили 70-летие совместной жизни, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

Юбилярам вручили подарки и поздравительный адрес от имени главы республики.

Пенсионеры прославились в интернете благодаря снимку, сделанному несколько лет назад: на нем Нуриян Сафаевич целует Ишбику Агзамовну.

По их словам, чтобы прожить долгую, счастливую семеную жизнь много не надо: всего лишь слушать и уважать друг друга и надолго не оставлять в одиночестве.

Фотография собрала в социальных сетях больше ста тысяч «лайков», а чета Абдразаковых стала символом вечной любви.

Нуриян и Ишбика учились в одном классе, а поженились совсем случайно. О грядущей свадьбе молодые люди узнали от родителей, но противиться судьбе не стали — с тех пор живут вместе. Супруги воспитали четырех сыновей, двух дочерей и больше двадцати внуков и правнуков.

#Рита Расулева#Общество#Новости
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