Самые знаменитые пенсионеры из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни

Нуриян и Ишбика учились в одном классе, а поженились совсем случайно. О грядущей свадьбе молодые люди узнали от родителей, но противиться судьбе не стали — с тех пор живут вместе. Супруги воспитали четырех сыновей, двух дочерей и больше двадцати внуков и правнуков.