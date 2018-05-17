Осторожно - каникулы: Про безопасность детей на дороге нужно помнить всегда

1) Множество раз было доказано на практике, что в момент столкновения ничего не оберегает ребенка в салоне автомобиля лучше, чем специальные удерживающие средства – детские автомобильные кресла и ремни безопасности. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, так что ребенок может по инерции вырваться из ваших руках и даже выпасть на проезжую часть. В другом случае вы можете тяжестью своего тела прижать его к переднему креслу либо приборной доске и тем самым причинить ему травму.