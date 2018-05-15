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Posted 15 мая 2018, 09:47

Published 15 мая 2018, 09:47

Modified 17 октября 2022, 19:37

Updated 17 октября 2022, 19:37

Застройщик, требовавший с мэрии Уфы 2 млрд рублей, снизил сумму в 10 раз

15 мая 2018, 09:47
Строительная компания «Стройинвест», потребовавшая с мэрии Уфы 2 млрд рублей убытка и упущенной выгоды, смягчила свои требования.

Компания уменьшила исковые требования более чем в 10 раз. Теперь "Стройинвест" согласен на сумму 170 млн рублей.

Напомним, компания занималась расселением домов в квартале улиц Гоголя — Пушкина — Маркса — Валиди. Она получила право развития квартала в 2015 году по переуступке прав от компании «Башантэк» депутата Горсовета Александра Баутского. Проект планировки квартала предусматривал снос 14 одно- и двухэтажных домов, здания поликлиники, около 80 гаражей, строительство нового здания арбитражного суда, 18-этажного дома на 14 тыс. кв. м, паркинга и пристроя к детсаду.

В феврале этого года разбирательство по делу было приостановлено на время проведения экспертизы, подтверждающей или опровергающей правильность расчета компенсации, сообщает “Ъ-Уфа”.

После того, как эксперт оценочной компании «Стандарт» Алла Кантимерова в апреле предоставила заключение, процесс возобновился. Следующие слушания пройдут 23 мая: мэрия хочет услышать комментарии эксперта.

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