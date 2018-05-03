Онлайн-кассы: второй этап внедрения – что ждет уфимских предпринимателей

Не совсем. Государство компенсирует расходы на покупку новых онлайн-касс предпринимателям, работающим по ЕНВД или по патентам. А именно предоставит налоговый вычет в сумме 18 тысяч рублей на каждую кассу. Другими словами, общая сумма налогов для этих предпринимателей уменьшится на 18 тысяч рублей за каждую кассу. Но если кто опоздает со сроками, те на эту государеву щедрость могут не рассчитывать.