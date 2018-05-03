Онлайн-кассы: второй этап внедрения – что ждет уфимских предпринимателей

Posted 3 мая 2018, 09:24
Published 3 мая 2018, 09:24
Modified 17 октября 2022, 19:35
Updated 17 октября 2022, 19:35
В Башкирии 12 тысяч бизнесменов и предпринимателей уже установили и успешно используют более 36 тысяч новых онлайн-касс. 6 тысяч юрлиц используют 27 тысяч касс, еще 9 тысяч касс - у 6 тысяч предпринимателей.
За оставшееся время 1 этапа – до 1 июля 2018 года – количество новых владельцев онлайн-касс должно увеличиться еще на 10 тысяч.
Все предприятия и организации сферы услуг (за исключением общепита с наемными работниками) и вся торговля, использующая специальные налоговые режимы ЕНВД и патенты и при этом не имеющие наемных работников.
С 1 июля 2018 года. Причем в этом случае кассовый чек должен направляться в электронном виде на почту покупателя. При расчетах электронными средствами платежа продавец обязан применить онлайн-кассу с момента, когда банк подтвердит исполнение распоряжения покупателя – о переводе денег интернет-магазину, либо в тот момент, когда продавец получает подтверждение от агрегатора, что заказ оплачен. Причем срок зачисления денежных средств на счет продавца не имеет значения.
Ремонтировать, конечно же. Без онлайн-кассы нельзя продолжать осуществлять денежные расчеты с покупателями. Тут два возможных пути: либо, пока касса на ремонте, работу приостановить, либо иметь кассу запасную.
Проверки касс не прекращались. Сейчас идет аналитическая работа по тем, кто должен был установить кассы в первый этап до 1 июля 2018 года. По ним уже в текущем в мае начнутся точечные проверки.
Вообще в систему онлайн-касс заложен большой потенциал для аналитической работы: анализ неравномерного поступления денег, частые возвраты денег покупателям, поступление ниже среднего по отрасли и другие факторы.
Штраф за неприменение онлайн-касс. Для юридических лиц – не менее 30 тысяч рублей, для предпринимателей – не менее 10 тысяч рублей.
Сумма штрафа может меняться в зависимости от объемов продаж, от суммы, прошедшей «мимо кассы». Для юрлиц – 50-75%, для предпринимателей – 25-50%. Поэтому общая сумма штрафа может достигать сотен тысяч рублей и даже миллионов.
Не совсем. Государство компенсирует расходы на покупку новых онлайн-касс предпринимателям, работающим по ЕНВД или по патентам. А именно предоставит налоговый вычет в сумме 18 тысяч рублей на каждую кассу. Другими словами, общая сумма налогов для этих предпринимателей уменьшится на 18 тысяч рублей за каждую кассу. Но если кто опоздает со сроками, те на эту государеву щедрость могут не рассчитывать.
Вообще налоговики советуют подойти к этому вопросу ответственно и не ждать традиционного ажиотажа, когда вал регистраций придется на последние дни установленного срока. Совет налогового управления таков: зарегистрировать хотя бы за месяц до окончания срока.