ЧП в Стерлитамаке: В Уфе так и не пришли к выводам о причинах трагедии

- Качество охранных услуг невозможно без должного финансирования! Вот мы участвуем в торгах, постоянно экономим на всем. К примеру, работа школьного охранника в час стоит 80-90 рублей в час. Из этой суммы 6% уходит на налоги, часть на НДФЛ, отпускные ему надо еще отложить, на форму новую, все, оставшаяся часть, рублей 50 в час, уходит в зарплату. И вот, получается, 10 тысяч рублей в месяц. Конечно, идут на такую работу одни пенсионеры и люди, которые больше нигде работать не могут.