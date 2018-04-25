В Уфе рассказали о важности ролевых игр в решении семейных конфликтов

Для этого провели настоящую ролевую игру на тему конфликта в российском селе позапрошлого века. По сценарию игры, двое сельчан не поладили друг с другом, попросту говоря, подрались по пьяни, а сельчане на общем сборе разбирались, кто прав, а кто не очень.