В Уфе готовится к сдаче очередной дом в ЖК «Дубрава»

Главной задачей застройщика является создание комфортной среды проживания – продуманной, безопасной и эстетичной. Группа компаний «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства. В нее входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Несмотря на высокие показатели своей деятельности, Группа Компаний «Рассвет» нацелена на повышение своих результатов и позиций в списке крупнейших игроков строительного рынка.
На площадке дома № 1 ЖК "Дубрава" завершились все строительные работы: произведена чистовая отделка квартир, окончены работы по монтажу натяжных потолков, завершены все электромонтажные и отделочные работы. На данный момент осуществляются работы по пуско-наладке внутриквартирного газового оборудования. Передача ключей жильцам начнется после завершения данных работ. Этот дом будет четвертым сданным объектом на территории комплекса. Дома под номерами 2 и 4 уже сданы и заселены, в настоящий момент продолжается передача ключей от дома № 8, также к сдаче готовятся еще 2 дома.
Руководство и сотрудники Группы Компаний «Рассвет» поздравляют будущих жителей нового, современного и комфортного дома.
ГК «Рассвет»: г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 49 (Бизнес-центр «Салават Юлаев»), 1 этаж или по телефону: +7 (347) 200-05-65