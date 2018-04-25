В Уфе готовится к сдаче очередной дом в ЖК «Дубрава»

На площадке дома № 1 ЖК "Дубрава" завершились все строительные работы: произведена чистовая отделка квартир, окончены работы по монтажу натяжных потолков, завершены все электромонтажные и отделочные работы. На данный момент осуществляются работы по пуско-наладке внутриквартирного газового оборудования. Передача ключей жильцам начнется после завершения данных работ. Этот дом будет четвертым сданным объектом на территории комплекса. Дома под номерами 2 и 4 уже сданы и заселены, в настоящий момент продолжается передача ключей от дома № 8, также к сдаче готовятся еще 2 дома.