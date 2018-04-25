Чудеса и сода: делаем интересные опыты с хорошо знакомым продуктом

Такой опыт лучше проводить с использованием алюминиевой кастрюли, а при отсутствии таковой можно положить на дно обычной кастрюли алюминиевую фольгу. Положим туда потускневшие серебряные изделия так, чтобы они касались алюминия. В отдельной кастрюле или чайнике нагреем воду до кипения. После того, как она закипит, добавим столовую ложку пищевой соды на литр воды. Выльем содовый раствор на изделия из серебра, пока он полностью их не покроет. Если серебро слишком тусклое, потребуется повторить процедуру.