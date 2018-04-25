Чудеса и сода: делаем интересные опыты с хорошо знакомым продуктом

Взаимодействие соды с уксусом называется реакцией нейтрализации. Суть её состоит в том, что уксусная кислота при взаимодействии с щелочью, каковой является сода, нейтрализуют друг друга, выделяя углекислый газ. Эту реакцию домохозяйки использую в кулинарии для придания пышности выпечке. Но гораздо эффектнее данная химическая реакция выглядит в опыты под названием «Извержение вулкана».
В качестве жерла вулкана можно приспособить небольшую пластиковую бутылку. Для достоверности можно спрятать ее внутрь горки песка. Насыпаем в бутылочку пищевую соду и краситель, добавляем пару ложек моющего средства. После этого аккуратно добавляем уксусной кислоты. К восторгу зрителей вулкан начинает извергать мыльную пену, словно огненную «лаву».
Примерно 1/3 бутылки заполняем водой, в которую нужно добавить три чайных ложки уксуса или всыпать столько же лимонной кислоты и перемешать. В воздушный шар насыпаем через воронку соду. Надеваем на горлышко бутылки воздушный шарик и постепенно пересыпаем соду из шарика в бутылку.
В результате шарик начинает надуваться за счет выделения углекислого газа.
Наливаем горячую воду в стакан или банку. Добавляем соду и размешиваем. Когда сода перестанет растворяться, это значит, что ее стало достаточно для нашего опыта. На нитку подвешиваем предметы, на которых будем выращивать кристаллы, – например, проволоку. Нитку привязываем к палочке и устанавливаем на банку. Ждем около суток.
При остывании жидкости сода прекратит растворяться и станет оседать на нитке с фигуркой. Когда вода, насыщенная содой, начнет понемногу испаряться, кристаллы будут «расти».
Сначала растворить в стакане свежей чистой и прокипяченной воды половину ложки уксуса, а затем добавить столько же соды. После того как в напитке началась реакция взаимодействия кислоты и щелочи, в ней образуется пена из мелких пузырьков, можно пить небольшими глотками. Этот напиток прекрасно утоляет жажду и избавляет от изжоги.
Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту – четверть ложки на стакан воды. Если напиток сделать без лимонной кислоты на натуральном лимонном соке, будет еще лучше и полезней. Лимонный сок подарит напитку свежий аромат и приятный вкус. А если добавить пищевых красителей, получится набор веселых и вкусных напитков.
Чтобы составлять тайные письма, можно сделать невидимые чернила из соды. Возьмем стакан и заполним его теплой водой наполовину. Добавим 2-3 чайные ложки пищевой соды и тщательно размешаем. Затем обмакиваем кисточку в жидкость и пишем на бумаге тайное послание. От воды на поверхности бумаги появятся мокрые следы. Чтобы сделать надпись невидимой, потребуется её просушить. Это можно сделать, положив бумажный лист на батарею либо на солнце.
Как только надпись просохнет, ни один человек не сможет прочитать её. Но если только нагреть утюг и провести им по поверхности листа несколько раз или подержать лист бумаги с письмом над горящей свечой, надпись обретет коричневый оттенок, и тайное станет явным.
«Фараонова змея» - это собирательное название химических реакций, результатом которых является многократное увеличение объема реактивов. Он назван так в честь легенды о том, как пророк Моисей превратил свой жезл в змею. Один из способов создания такого жутковатого творения, похожего на черного червя, - смешивание сахара и соды.
Наберем в детской песочнице немного песка и высушим его на батарее. Затем пропитаем его жидкостью для розжига. Берем 40 граммов сахара и 10 граммов пищевой соды, перемешиваем и высыпаем в чашку с песком. Поджигаем. По мере нагревания песка с сахаром и содой из него начинает расти туловище черного змея длиной около полуметра. Когда он остынет, можно порезать «чудище» на дольки и убедиться, что внутри него - пустота.
Добавим в воду темный рис или любую иную крупу. Поначалу она осядет на дно. Затем добавим в стакан воды ложку соды, тщательно размешаем и начнем вливать в стакан уксус. В итоге каждое зернышко риса покроется маленькими шариками и начнет «танцевать» в стакане, сперва поднимаясь вверх, а затем опускаясь вниз.
После того, как этот завораживающий танец начнет затихать, можно добавить в воду краситель и блестки из фольги и понаблюдать, как они распределяются по стакану, создавая иллюзию парения в пространстве.
Применением соды – надежный способ потушить пламя. Нагреем пищевую соду и поместим над ней горящую спичку. И тут же увидим, что она гаснет, потому что сода разлагается и высвобождает углекислый газ, который не позволит огню разгореться.
Кстати, такой же газ входит в состав пожарных огнетушителей. Не зря же огнетушитель – это первое, что обычно используется для предотвращения возгорания в помещении или автомобиле.
Такой опыт лучше проводить с использованием алюминиевой кастрюли, а при отсутствии таковой можно положить на дно обычной кастрюли алюминиевую фольгу. Положим туда потускневшие серебряные изделия так, чтобы они касались алюминия. В отдельной кастрюле или чайнике нагреем воду до кипения. После того, как она закипит, добавим столовую ложку пищевой соды на литр воды. Выльем содовый раствор на изделия из серебра, пока он полностью их не покроет. Если серебро слишком тусклое, потребуется повторить процедуру.
Темный налет представляет собой сульфид серебра, который образуется от его соединения с серой. При взаимодействии с содой происходит химическая реакция, при которой алюминий забирает серу из серебра. Таким образом оно опять обретает свой первоначальный блеск.
В пластиковую бутылку наливаем 1/3 часть столового уксуса. В кусочек туалетной бумаги заворачиваем чайную ложку соды. Сверток с содой опускаем в бутылку, закрываем пробкой и переворачиваем. Через несколько секунд состоится запуск нашей ракеты. Для красоты можно приделать к бутылке крылья.
Кстати, подобный химический опыт был показан в отечественном фильме «Призрак», где призрак погибшего авиаконструктора помогал подростку преодолеть немало проблем. Одна из них – ответ у доски на уроке физики в школе. Мальчик при этом продемонстрировал химическую реакцию, возникающую при смешивании колы, которая представляет собой щелочной раствор, и освежающей конфетки с содержанием соды.