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Минфин: консолидированный бюджет Башкирии вырос в полтора раза

24 апреля 2018, 17:49
Каждый пятый рубль в госказне – часть нашей зарплаты, подоходный налог.

Правительство Башкирии отчиталось о том, как расходуются деньги честных налогоплательщиков, то есть, о том, как исполнился бюджет в минувшем 1 квартале 2018 года. Речь идет о консолидированном бюджете, в состав которого входят вообще все бюджеты всех районов, городов Башкирии, а также республиканский бюджет.

По состоянию на 1 апреля 2018 года, по данным республиканского Минфина, доходы всех башкирских бюджетов составили 62,4 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года: рост на 46,1%.

Основную часть общей суммы всех доходов бюджетов составляют собранные налоги: 54,9 млрд рублей. Кстати, налогов собрали в 1 квартале в объеме 33,9% от плана, то есть, идет вполне такое заметное опережение запланирвоанного. А по сравнению с прошлым годом налогов стали собирать еще больше – на 54%.

Главные налоги из всех:

- налог на прибыль организаций: 29,9 млрд рублей или 54,5% от всех налогов;

- НДФЛ: 12,1 млрд рублей или 22,1% от всех налогов;

- Акцизы: 4,3 млрд рублей или 7,8%;

- Налоги на имущество: 3,0 млрд рублей или 5,4%.

Помимо налогов бюджеты Башкирии пополняют различные безвозмездные поступления. В 1 квартале 2018 года их было 7,6 млрд рублей, на 6,6% больше, чем в прошлом году.

Теперь о расходах. В первом квартале 2018 года потратили 37,5 млрд. рублей. Очень интересно то, что, во-первых, расходы увеличились на 16,4%, а во-вторых, годовой план исполнен на 17,5. Интересно, конечно, в сравнении с этими же показателями по доходной части бюджета.

Другими словами, обобщая информацию о доходах и расходах консолидированного бюджета Башкирии, можно сказать, что в этом году мы стали зарабатывать больше, чем в прошлом году, а тратить меньше, чем в прошлом году.

80,3% всех расходов или 30,1 млрд рублей – это «социалка».

Бюджет Республики Башкортостан (входит в состав консолидированного бюджета, расписанного выше) исполнен по доходам на 55,2 млрд рублей (+51,8% к прошлому году). По расходам он исполнен на 31,0 млрд рублей (19,7% к прошлому году).

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