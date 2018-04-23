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Рустэм Хамитов заработал в 2017 году 7 миллионов рублей

23 апреля 2018, 17:47
Это примерно в 20 раз больше, чем средняя зарплата по Башкирии.

На сайте главы Башкирии опубликованы сведения о доходах и расходах Рустэма Хамитова и его супруги Гульшат Хамитовой.

Согласно поданной декларации, глава республики заработал в минувшем 2017 году 7,055 млн рублей, это примерно на сто тысяч меньше, чем годом ранее: доход в 2016-м равнялся 7,170 млн рублей.

Супруга Хамитова Гульшат Гафуровна заработала в прошлом году примерно в 4,5 раза меньше мужа: 1,6 млн рублей. Ее доход по сравнению с 2016 годом вырос в 13 с лишним раз: тогда он равнялся 123 тыс. рублям.

На главу семьи Хамитовых записан приусадебный участок площадью 3,7 тыс квадратных метров и совсем небольшой жилой дом площадью 26 «квадратов». На супругу записана 120-метровая квартира.

Также у семьи Хамитовых в пользовании находится квартира площадью 80 метров и государственная дача в 558 метров. Площадь дачи увеличилась за год на 113 квадратных метров.

Машин в семье главы Башкирии нет.

Если выразить годовой доход главы республики в месячном выражении, получится 588 тысяч рублей. Это примерно в 20 раз больше, чем среднемесячная зарплата среднестатистического жителя республики, который получает около 30 тысяч в месяц.

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