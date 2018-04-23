Рустэм Хамитов заработал в 2017 году 7 миллионов рублей

Супруга Хамитова Гульшат Гафуровна заработала в прошлом году примерно в 4,5 раза меньше мужа: 1,6 млн рублей. Ее доход по сравнению с 2016 годом вырос в 13 с лишним раз: тогда он равнялся 123 тыс. рублям.