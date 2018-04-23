Конкурирующие олигархические группы ослабляют позиции главы Башкирии

Дальнейшее ослабление его позиций московские аналитики предсказали также и в текущем году. Таковы результаты нового исследования Центра развития региональной политики, изложенные в первом в 2018 году Кремлевском рейтинге губернаторов России. В нем исследователи поставили главам регионов оценки по «школьной» пятибалльной шкале с учетом ряда факторов.