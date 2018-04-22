Точка кипения

Наша классная руководительница тоже была удивлена сообщением о проблемах моей дочери. По ее словам, до нее доходили отрывочные слухи на эту тему, и она взяла ситуацию на контроль. Однако, судя по всему, жестокие подростки стали осторожничать и следили, чтобы информация о травле не выходила за пределы узкого круга. А дочка, разумеется, жаловаться не рискнула, дабы ее не посчитали «стукачкой» и не устроили еще более жесткую обструкцию. Так что к моменту моего визита классная руководительница была уверена, что «наш» инцидент исчерпан.