В Башкирии медик пролоббировала заключение госконтрактов со своей фирмой

По инициативе прокуратуры предприимчивая заведующая привлечена к административной ответственности и оштрафована на 4 тыс. рублей. Она переведена на рядовую должность . Вместе с ней пострадали и девять членов комиссии по урегулированию конфликта интересов, которые также привлечены к дисциплинарной ответственности.