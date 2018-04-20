Ушел из жизни воспитатель летчиков полковник Салават Якупов

- Салават Гиниятович- это человек, отдавший всего себя детям... Разработал уникальную систему воспитания настоящих мужчин. Светлая память... Дети, учителя в шоке. Человек, на котором все держалось в этой кадетской школе... Прошел многое... локальные войны... За добросовестное отношение своих служебных и общественных обязанностей Якупов Салават Гиниятович был награждён орденами «Мужества», «За личное мужество», медалью «За отвагу» и другими государственными и республиканскими поощрениями.