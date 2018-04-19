Ямочный ремонт в Уфе: Как правильно его надо делать

Вырубаются, разламываются или фрезеруются поврежденные покрытия, убирается снятый материал. Вырубка выполняется на толщину разрушенного слоя покрытий, однако не меньше 4 сантиметров по всей длине ремонта. Когда выбоина затрагивает нижний слой асфальта, то его разрыхляют и удаляют на всю толщину. В процессе вырубки старого покрытия удаляется ослабленный материал из всех участков выбоины, где есть обломы, трещины.