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Ямочный ремонт в Уфе: Как правильно его надо делать

19 апреля 2018, 07:05
Фото: Стася Генералова / Mkset.ru
Качество и срок службы дорог в первую очередь зависят от соблюдения всех требований к выполнению ремонта.

1. Подготовка ремонта

В первую очередь для обеспечения безопасности дорожного движения устанавливаются дорожные знаки и приборы освещения при проведении работ в темное время суток.

Далее с помощью мела место ремонта очерчивается прямыми линиями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, придавая правильную форму контуру и захватывая неповрежденное покрытие.

2. Снятие поврежденного покрытия

Вырубаются, разламываются или фрезеруются поврежденные покрытия, убирается снятый материал. Вырубка выполняется на толщину разрушенного слоя покрытий, однако не меньше 4 сантиметров по всей длине ремонта. Когда выбоина затрагивает нижний слой асфальта, то его разрыхляют и удаляют на всю толщину. В процессе вырубки старого покрытия удаляется ослабленный материал из всех участков выбоины, где есть обломы, трещины.

3. Подготовка ямы

Необходимо очищение и просушивание выбоины. Стенки и дно просушиваются при выполнении ремонта любым методом. После этого стенки и дно обрабатываются битумом или битумной эмульсией (битум- побочный нефтяной продукт, используется для сцепки дорожного покрытия-прим).

4. Укладка смеси

Укладка ремонтного материала выполняется при оптимальной температуре для этого типа смеси. Холодным асфальтом можно выполнять ремонт при любом температурном режиме, даже при -25 градусах мороза.

В Уфе используют горячую смесь асфальта, ее разрешено использовать как правило, при температуре воздуха не ниже +10°С.

Слой асфальта должен иметь толщину немного больше глубины выбоины, учитывая запас на коэффициент уплотнения.

5. Уплотнение

Это очень важный этап при прокладке покрытия. Для этой цели используют специальные машины для укладки - виброплиты. Ремонтный материал хорошо выравнивается и уплотняется вровень с поверхностью дорог.

6. Сколько должно держаться покрытие?

Ямочный ремонт - временная мера, используется для обеспечения проезда, пока не начался полноценный капитальный ремонт. При средней интенсивности движения асфальтовая смесь должна держаться до 1 года.

7. Можно ли укладывать асфальт в лужи?

Ответ - категорично НЕТ. Однако в Уфе есть одно исключение- используют литой асфальт и его можно класть на влажную поверхность. НО! Не в лужу, как делают беспредельщики, а на влажную поверхность.

8. Где можно оставить заявку на ямочный ремонт?

По городу Уфа принимаются заявки на интерактивной карте. Онлайн создается заявка, ее можно отслеживать, заявка будет может иметь три статуса: требуется ремонт, заявка принята и ремонт выполнен.

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#Карточки#Стася Генералова
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