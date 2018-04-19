Ямочный ремонт в Уфе: Как правильно его надо делать

В первую очередь для обеспечения безопасности дорожного движения устанавливаются дорожные знаки и приборы освещения при проведении работ в темное время суток.
Далее с помощью мела место ремонта очерчивается прямыми линиями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, придавая правильную форму контуру и захватывая неповрежденное покрытие.
Вырубаются, разламываются или фрезеруются поврежденные покрытия, убирается снятый материал. Вырубка выполняется на толщину разрушенного слоя покрытий, однако не меньше 4 сантиметров по всей длине ремонта. Когда выбоина затрагивает нижний слой асфальта, то его разрыхляют и удаляют на всю толщину. В процессе вырубки старого покрытия удаляется ослабленный материал из всех участков выбоины, где есть обломы, трещины.
Необходимо очищение и просушивание выбоины. Стенки и дно просушиваются при выполнении ремонта любым методом. После этого стенки и дно обрабатываются битумом или битумной эмульсией (битум- побочный нефтяной продукт, используется для сцепки дорожного покрытия-прим).
Укладка ремонтного материала выполняется при оптимальной температуре для этого типа смеси. Холодным асфальтом можно выполнять ремонт при любом температурном режиме, даже при -25 градусах мороза.
В Уфе используют горячую смесь асфальта, ее разрешено использовать как правило, при температуре воздуха не ниже +10°С.
Слой асфальта должен иметь толщину немного больше глубины выбоины, учитывая запас на коэффициент уплотнения.
Это очень важный этап при прокладке покрытия. Для этой цели используют специальные машины для укладки - виброплиты. Ремонтный материал хорошо выравнивается и уплотняется вровень с поверхностью дорог.
Ямочный ремонт - временная мера, используется для обеспечения проезда, пока не начался полноценный капитальный ремонт. При средней интенсивности движения асфальтовая смесь должна держаться до 1 года.
Ответ - категорично НЕТ. Однако в Уфе есть одно исключение- используют литой асфальт и его можно класть на влажную поверхность. НО! Не в лужу, как делают беспредельщики, а на влажную поверхность.
По городу Уфа принимаются заявки на интерактивной карте. Онлайн создается заявка, ее можно отслеживать, заявка будет может иметь три статуса: требуется ремонт, заявка принята и ремонт выполнен.