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Молодых бизнесменов из Уфы научат вести тур-бизнес с Китаем

19 апреля 2018, 09:35
Начался прием заявок на участие в бизнес-инкубаторе.

Начался конкурсный отбор на участие в Российско-Китайском молодежном бизнес-инкубаторе. Сейчас стартует первый этап, в котором участвуют регионы, в которых есть города-побратимы с китайскими городами. Всего таких регионов пять. В Башкирии это Уфа, наш китайский побратим – Нанкин.

Специализация проетов для Уфы – санаторно-курортный туризм и BigData и FinTech. В каждом регионе, в том числе, Уфе в инкубаторе примут участие 20 человек, по 10 из каждой страны.

Бизнес-инкубатор создает благоприятные условия для успешного начала бизнеса, дает предпринимателям «быстрый старт», ускоряя их развитие в 7-10 раз по сравнению с предприятиями, начинающими свою деятельность без экспертной поддержки.

С подробностями можно ознакомиться на этом сайте. Крайний срок подачи заявки – 13 мая. Подать заявку можно здесь.

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