Молодых бизнесменов из Уфы научат вести тур-бизнес с Китаем

Начался конкурсный отбор на участие в Российско-Китайском молодежном бизнес-инкубаторе. Сейчас стартует первый этап, в котором участвуют регионы, в которых есть города-побратимы с китайскими городами. Всего таких регионов пять. В Башкирии это Уфа, наш китайский побратим – Нанкин.