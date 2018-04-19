Долг жителей Башкирии за коммуналку превысил 2,5 миллиарда рублей

- Данные на 1 апреля 2018 года такие: задолженность по коммунальным услугам составляет 2 млрд 513 млн рублей. В сравнении с 2017 годом это больше на 100 млн рублей. В частности, уфимцы задолжали более 1 млрд рублей, - уточнил Салават Хусаинов.