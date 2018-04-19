Долг жителей Башкирии за коммуналку превысил 2,5 миллиарда рублей

По ситуации на 1 апреля текущего года задолженность жителей Башкирии за коммунальные услуги уже превысила 2,5 млрд рублей. Об этом на круглом столе в редакции «Комсомольской правды» сообщил первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов.
- Данные на 1 апреля 2018 года такие: задолженность по коммунальным услугам составляет 2 млрд 513 млн рублей. В сравнении с 2017 годом это больше на 100 млн рублей. В частности, уфимцы задолжали более 1 млрд рублей, - уточнил Салават Хусаинов.
В частности, жители Башкирии задолжали за отопление 799 млн рублей, за горячее водоснабжение - 477 млн рублей, за холодную воду - 315 млн, за свет и газ - 39 млн и 92,8 млн рублей соответственно.