Башкирия была упомянута в докладе Минченко о риске протестов в стране

В докладе, подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», определены основные риски для нынешних федеральных властей в плане возможных протестных акций населения страны. Согласно проведенной аналитической работе если в стране в ближайшие время возможны подобные протесты, то случатся они (если случатся), скорее всего, по одной из следующих причин: