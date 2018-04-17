В Башкирии наказали сотрудниц молочного завода за хищение миллиона

Бывшего главбуха и кассира ОАО «Миякимолзавод» суд приговорил к четырем и трем годам условного лишения свободы за похищение около 1,2 миллиона рублей в период 2014-2015 годов, Верховный суд утвердил приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.