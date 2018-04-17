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В Башкирии наказали сотрудниц молочного завода за хищение миллиона

17 апреля 2018, 16:30
Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор.

Бывшего главбуха и кассира ОАО «Миякимолзавод» суд приговорил к четырем и трем годам условного лишения свободы за похищение около 1,2 миллиона рублей в период 2014-2015 годов, Верховный суд утвердил приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Фигурантки уголовного дела похищали небольшие суммы из кассы предприятия и зачисляли их на свои счета и родственников.

Кассир изобличила своего руководителя, а главбух обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Верховный суд посчитал ее вину доказанной и оставил приговор в силе.

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