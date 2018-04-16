Вывели на чистую воду: Под Уфой местные жители выясняют причину наводнения

– Причем если проверить на сайте Росреестра, выяснится, что там значатся несколько отдельных пустующих участков, но на Гугл-картах видно, что они уже активно застроены. Мы вспомнили, что на прошлой неделе, как раз перед паводком, этот человек пригонял к себе бульдозеры и разрыл участок косы перед мостом, чтобы отвести большую воду от своих угодий. Видимо, после ого, как он построил мост, пропускная способность реки упала и в запруде стала копиться вода. А после того, как он срыл участок косы, река по новому руслу хлынула уже к нам.