mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии полиция застала браконьеров за разделыванием убитой косули

15 апреля 2018, 16:30
Беспардонность нарушителей порядка удивила даже опытных стражей порядка.

В Дуванском районе Башкирии сотрудники ДПС во время ночного патрулирования наткнулись на трех браконьеров, которые разделывали тушу косули прямо на обочине дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Браконьеры оказались приезжими, они родом из Самарской области и Северной Осетии. У них изъяты внедорожник, охотничье гладкоствольное ружье, травматический пистолет, патроны и охотничий нож.

По словам задержанных, охотиться они не собирались, косуля практически сама выскочила к дороге и спровоцировала их на выстрел.

- Сейчас устанавливается место отстрела животного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточняется в сообщении из МВД.

Материалы по теме
Охотники застрелили корову, приняв молочную буренку за стройную косулюВ Иркутской области спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
#Новости#Браконьерство#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48