В Башкирии полиция застала браконьеров за разделыванием убитой косули

В Дуванском районе Башкирии сотрудники ДПС во время ночного патрулирования наткнулись на трех браконьеров, которые разделывали тушу косули прямо на обочине дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.