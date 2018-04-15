Рустем Ахунов назначен главой Уфимского исследовательского центра РАН

- Я думаю, что это очевидный заказ. При этом я имею в виду как саму апелляцию, так и появившиеся на днях публикации в СМИ на эту тему, - пояснил он в телефонной беседе. – Дело в том, что автора апелляции в природе не существует, такого человека в городе Сыктывкаре найти не удалось, так что можно считать эту жалобу анонимкой. А тот факт, что по большому счету все претензии в апелляции свелись к оформлению диссертации и другим техническим недочетам, но нет претензий к ее содержанию, тоже красноречиво говорит сам за себя. Просто нужен был скандал вокруг моего имени, он выгоден моим конкурентам, не желающим, чтобы я развивался дальше. Возможно, что и моя публичная деятельность сыграла тут злую шутку.