Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы

- Я, как человек, занимающийся организацией мероприятий, участниками которых являются в том числе не бедные мужчины – бизнесмены, спортсмены, спортивные функционеры из Москвы и зарубежья, в курсе того, что у них зачастую прямо в райдере написано: встреча с девушкой или эскорт-услуги. Как организаторы мероприятий мы, естественно, говорим, что этим не занимаемся, пусть в соответствующих эскорт агентствах ищут. Кстати, раньше, лет уже много назад, самые красивые, ухоженные и дорогие девушки тусовались в гостинице «Башкирия». Это, пожалуй, ни для кого не секрет, по крайней мере, кому надо, тот знал, кого и где найти. Другое дело, что в Уфе с эскортом, полагаю, сложно: если кому-то надо, тот вынужден обращаться в так называемые «проституточные», а там уже по требуемым критериям находят девушек. Но в Уфе, думаю, ситуация с этим делом лучше, чем в условном Октябрьском, - рассказывает он.