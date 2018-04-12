В Уфе в кино вышел “Рэмпейдж”: Дуэйн Джонсон снова спасает мир

Не нужно ждать от фильма моральных дилемм и терзаний как в «Кинг-Конге», он вообще не заставит задумываться о чём бы то ни было. В то же время нельзя сказать, что фильм совсем плох: он сделан качественно и с душой. Хороший вечер в кинокомплексе Искра IMAX для тех, кто хочет дать отдохнуть мозгу, гарантирован.