Банк УРАЛСИБ предлагает бизнесу обновленные пакеты услуг со скидкой 50%

Всего в обновленной линейке 8 пакетов услуг для бизнеса стоимостью от 480 до 48800 руб./мес. В каждый пакет включено бесплатное открытие счета, подключение интернет-банка, выпуск и месяц обслуживания бизнес-карты. Кроме того, владелец пакета может воспользоваться дополнительными услугами со скидкой: смс-информированием по счету, услугой проверки контрагентов, онлайн-кассой по 54-ФЗ в рассрочку и т.д. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте. Кроме того, каждый клиент Банка УРАЛСИБ получает доступ к онлайн-магазину решений для бизнеса Бизнес-плейс и к бесплатному обучению в Университете бизнеса УРАЛСИБ.