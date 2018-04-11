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Журналистка «Эхо Москвы в Уфе» доказала нарушения на выборах президента

11 апреля 2018, 10:08
Дарья Кучеренко записала видеообращение, в котором рассказала и показала, как члены УИК № 175 в Уфе «погасили» испорченный бюллетень.

Мы уже писали о том, как радиоведущая «Эхо Москвы в Уфе» Дарья Кучеренко направила жалобу о своем незасчитанном голосе на выборах президента 18 марта. Она поставила галочки в своем бюллетене напротив нескольких кандидатов. Такой бюллетень признается недействительным, но в соответствующей графе по итогам выборов на ее участке №175 стоял ноль. Ее голос куда-то пропал.

В Уфу специально для проверки жалобы приехал член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Тогда «пропавший бюллетень» объяснили «человеческим фактором», а председатель УИК № 175 заявила, что подаст в отставку.

Дарья в видеообращении показала отрывок видеозаписи, которую ей предоставили в ассоциации защиты прав избирателей «Голос», но категорически отказались давать в ЦИК Башкирии. Как оказалось, не случайно.

- Нарушения на моем участке признали только благодаря приезду Евгения Шевченко. Сначала члены УИК нарушают закон, а потом делают вид, что ничего не видели. Все покаялись, материалы передали в прокуратуру, ЦИК РФ пожурил. А ЦИК РБ не дал записи и, как мы убедились - не случайно. Камера на видео закреплена прямо над столом. Я его посмотрела не менее пяти раз. И обнаружила не менее пяти грубейших нарушений. Члены УИК лгали мне прямо в лицо. Я хочу, чтобы прокуратура разобралась в этом случае тщательнее. Эта история еще не закончилась, - говорит Дарья.

Мы следим за развитием событий.

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