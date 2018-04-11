В Башкирии банк земельных участков пока будет внедрен в двух городах

- Поясним сразу, что банк земельных участков представляет собой перечень земельных участков, свободно сфомированных и поставленных на кадастровый учет, эти участки могут быть без торгов выделены застройщикам, которые берут на себя строительство жилого дома, обещая передать не меньше 10% квартир в нем гражданам из реестра пострадавших граждан, - сказал Артем Ковшов. – При этом мы стараемся учитывать, чтобы как можно ближе к таким земельным участкам находились инженерные сети.