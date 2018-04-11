Как «черный понедельник» повлияет на жизнь простого уфимца

Ситуация на самом деле неоднозначная. С одной стороны, все очень серьезно: такое глубокое падение стоимости компаний и резкое снижение курса национальной валюты по отношению к основным мировым валютам не может не вызвать опасений, и не может не привести к негативным последствиям для экономики страны в целом и для кошелька каждого из нас. Но с другой стороны эти последствия будут иметь место только в том случае, если обвальные явления – это не разовая реакция на какое-то событие, а начало соответствующих трендов. Это уже намного серьезнее. В этом случае остается только процитировать одного известного журналиста: «Будем наблюдать».