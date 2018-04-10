В Уфе самострой на Архитектурной скорее всего снесут

Сегодня, 10 апреля, на пресс-конференции, организованной изданием "Коммерсантъ-Башкортостан", представитель Главархитектуры Уфы заявил, что будут приняты строгие меры в отношении застройщика, который самовольно возводит спортивный комплекс по улице Архитектурной, 8 в Уфе.
- Разрешение не выдавалось изначально на строительство этого объекта, и сам застройщик за разрешением не обращался, - уточнил представитель ведомства. Управление земельных и имущественных ресурсов мэрии Уфы обратится с иском в суд и будет требовать сноса объекта. Порядок решения таких вопросов прописан в законе, и его необходимо соблюдать.
Напомним, жители уфимского микрорайона Черниковка выступают против точечной застройки в их дворе. Перед Новым годом между домами по улице Архитектурной, 8 и 10 началась стройка. Это возмутило горожан, ведь их согласия никто не спрашивал. Кроме того, людям не сразу удалось узнать, что же здесь планируют возвести.
Жильцы трех домов провели общее собрание, где присутствовали представители администрации Калининского района. На этом собрании все жители единогласно проголосовали против нового строительства. Люди уже обратились в прокуратуру республики, откуда их обращение перенаправили в районную прокуратуру. Главархитектура Уфы не подтвердила факт о выдаче разрешения.