В Уфе самострой на Архитектурной скорее всего снесут

Напомним, жители уфимского микрорайона Черниковка выступают против точечной застройки в их дворе. Перед Новым годом между домами по улице Архитектурной, 8 и 10 началась стройка. Это возмутило горожан, ведь их согласия никто не спрашивал. Кроме того, людям не сразу удалось узнать, что же здесь планируют возвести.