Переработать нельзя выбрасывать: как понять, какие отходы могут пригодиться

НЕ СДАВАЙТЕ: Любой вид пластика с номерами от 7 до 19 или смешанные типы, написанные через черточку, например, C/Alu. Тюбики от зубных паст. Фольгированную упаковку (как у глазированных сырков). К сожалению, 5 и 6 вид пластика хоть и перерабатываются, но их некуда сдавать в Уфе, поэтому старайтесь искать в магазинах альтернативу таким упаковкам, чтобы не создавать дополнительный мусор.