Переработать нельзя выбрасывать: как понять, какие отходы могут пригодиться

Итак, оглянитесь вокруг и загляните в ваше мусорное ведро. Возможно, там есть БУМАГА - картон, книги, офисная бумага, тетради и крафт.
К переработке не годятся: салфетки (важные и сухие), бумажные стаканчики и другая посуда (она ламинирована), втулки от туалетной бумаги, упаковка от яиц (из целлюлозы, можете сжечь в саду), фотографии, чеки и другая термобумага.
Бумагу не обязательно рвать на мелкие клочки. Принимается и бумага из шредера.
Как сдавать: обязательно отделить картон от бумаги. Они идут на разные цели, поэтому их нужно отделять. Обложки от книг не перерабатываются, оторвите их предварительно.
Она есть практически на любой упаковке. У бутылок и пузырьков от бытовой химии часто на дне. Повертите тару, найдите треугольник и буквы или цифры на ней.
Все, что можно смять, смело мните (алюминивые банки, бутылки) для экономии места.
1 / ПЭТ / PET / PETE / PET-R. Чаще всего это бутылки, но встречается и упаковка такого типа.
2 / ПНД / HDPE / PE HD / PE. Крышки от бутылок тоже 2-го типа. Чаще всего в этот пластик разливают бытовую химию.
4 / ПВД / LDPE / PE LD Полиэтиленовые пакеты, упаковка от продуктов. Их стоит собрать отдельно.
Обычные одноразовые прозрачные мешочки тоже принимаются. Но их нужно складывать отдельно. Ценники вырезать. А еще лучше купить мешки для стирки (в любом хозяйственном магазине) и складывать фрукты и овощи в магазине в них. Поверьте, это очень удобно - мешки долговечны.
Все пластиковые пакеты тоже разные. Ищите маркировку на них. Перерабатывается только 2 и 4 полиэтилен. Все это – можно сдать на переработку.
НЕ СДАВАЙТЕ: Любой вид пластика с номерами от 7 до 19 или смешанные типы, написанные через черточку, например, C/Alu. Тюбики от зубных паст. Фольгированную упаковку (как у глазированных сырков). К сожалению, 5 и 6 вид пластика хоть и перерабатываются, но их некуда сдавать в Уфе, поэтому старайтесь искать в магазинах альтернативу таким упаковкам, чтобы не создавать дополнительный мусор.
Вымыть, сжать и можно сдать.
НЕ СДАВАЙТЕ: ламинированную посуду, все остальное принимается, неважно битое или нет. Этикетки снимать не нужно.
Алюминиевые банки, консервные банки, крышки от банок и т.д.
КАК СДАВАТЬ: отделить алюминий от остального металла.
Весь мусор должен быть чистым, без остатков пищи. Внимательно смотрите на маркировку, если ее нет, то мусор сдавать на переработку не нужно, все равно придется выбросить.