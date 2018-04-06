10 важных вопросов о Пасхе

2. Поскольку дети очень любят искать сюрпризы, можете спрятать заранее декоративные яйца либо шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, смотря, где вы будете отмечать праздник Пасхи. Собрав детей вместе, предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много, можно разделить их на две команды, и пусть каждая сама отыщет как можно большее количество яиц, которые потом распределит между собой. Если детишки ищут по отдельности, тогда нужно постараться, чтобы каждый малыш нашел-таки свой сюрприз и не остался без подарка.