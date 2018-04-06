10 важных вопросов о Пасхе

Слово «Пасха» происходит от еврейского слова «Песах», что означает «миновать, пройти мимо». Согласно Ветхому завету, Бог хотел избавить израильтян от страшного гнета египетского фараона, который не хотел отпускать этот народ на свободу. Бог велел, чтобы в ночь на кануне 14 дня первого месяца лунного календаря каждая семья принесла в жертву непорочного агнца. Его мясо нужно было приготовить, а кровью агнца помазать входную дверь. В ту самую ночь Ангел-губитель заходил в каждый дом и уничтожал всех, но прошел мимо домов тех, чьи дома были помазаны кровью агнца.
Ветхозаветная Пасха была прообразом Пасхи новозаветной. Через несколько лет сын Божий, так же как тот агнец, которого принесли в жертву евреи ради своего спасения, станет Спасителем всего сущего, всего человечества, принеся себя в жертву. За свои 33 года жизни Иисус, сын Божий, дал людям новое учение, совершил множество чудес и, претерпев муки, принял смерть во имя спасения всего человечества и за искупления людских грехов. Распятие Христа состоялось в канун Пасхи — именно так исполнилось древнее пророчество Божие: агнец пролил свою кровь.
Согласно Библии, после своей смерти Христос сошел в ад и освободил души тех, кто верил слову Божьему, а затем воскрес из мертвых, провозгласив тем самым спасение человечества и обретение новой жизни.
Служба на Пасху в церкви начинается в полночь и длится до раннего утра, примерно до четырех часов.
Куличи, пасху и прочую снедь лучше освятить заранее - например, с утра в субботу. Во время пасхальной службы при большом скоплении народа сделать это будет сложно.
Служба сопровождается Благовестом - особенным колокольным перезвоном. За полчаса до полуночи в алтарь через Царские врата вносят полотно с изображением Христа в гробу - плащаницу.
С наступлением полночи в алтаре, который знаменует небо, священнослужители начинают славить воскресение Христа. Начинается колокольный звон. Из церкви выходит Крестный Ход и обходит вокруг храма с пением по подобию жен-мироносиц, которые ходили с ароматами к гробу Христа.
Настоятель церкви берет кадило и окутывает ароматом ладана иконы и всех молящихся, а потом начинает Светлую утреню. Вслед за молитвой на аналое, перед иконой с Воскресшим Христом, полагается хлеб, именуемый по-гречески артос и приготовленный по специальному рецепту. Этот хлеб освящается молитвой и окропляется святой водой. В течение всей последующей Светлой Пасхальной Седьмицы хлеб остается в храме.
В завершении Пасхальной литургии раздается радостное пение, и все верующие под колокольный звон подходят к Кресту Господнему. Здесь они обмениваются праздничными приветствиями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
Чтобы невзначай не навлечь на себя гнев истовых прихожан, следует знать правила поведения в храме. Входя в церковь, нужно трижды перекреститься тремя пальцами правой рукой без перчатки с поклонами. Мужчины должны снять головной убор. Женщинам следует покрыть голову платком или другим головным убором. Простая и опрятная одежда должна прикрывать руки, колени и зону декольте. Макияж должен быть скромным и без губной помады, чтобы при целовании икон и крестов не оставлять на них следы.
Поставьте свечи за здравие и упокой своих близких. За здравие зажигается перед алтарем и образами, находящимися от него с правой стороны. За упокой – слева. Во время зажигания свечей мысленно произносите имена тех, за кого вы просите.
Во время церковной службы крестным знаменем себя принято осенять в тот момент, когда вы слышите слова: «Господи, помилуй», «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа», «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу».
Если вы пришли с ребенком, заранее объясните ему, что здесь нужно вести себя тихо, нельзя громко разговаривать, смеяться. Не пользуйтесь мобильным телефоном в храме и не позволяйте этого делать ребенку. Переключите аппарат на режим без звука. Пока проходит пасхальная служба, вы должны быть сосредоточены только на ней.
Покидая храм, трижды перекреститесь, совершите три поясных поклона при выходе из храма и при выходе за церковную калитку, повернувшись лицом к храму.
Пасхальный огонь, который называют также Благодатным, символизирует свет Божий, просвещающий все народы после Воскресения Христа. Каждый год накануне Великой Субботы на православную Пасху этот огонь зажигается на богослужении, совершаемом в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В 2018 году это должно произойти 7 апреля.
Документального подтверждения тому, откуда и как на Пасху сходит Благодатный огонь, нет. Однако многие паломники, посещавшие на Пасху храм в Иерусалиме, свидетельствовали о происходящих в Великую Субботу чудесных явлениях: самовозгорании свечей, вспышках, молниях. Согласно поверью, если Благодатный огонь не сойдет, это будет означать начало Конца Света. До сих пор самые лучшие и светлые ожидания верующих всегда оправдывались.
Эту церковную службу проводят иерусалимский патриарх, армянское, коптское и сирийское православное духовенство. Богослужение транслируется в прямом эфире во многих странах. Затем на самолетах огонь доставляют в Россию, Украину, Молдавию, Сербию, Грецию и другие государства. Благодатный огонь встречают церковные деятели и государственные лидеры. После прибытия из Иерусалима его торжественно разносят по православным храмам в крупных городах. Лампады, которые зажигают от этого огня, верующие несут домой.
Обязательно нужно украшать к Пасхе дом и стол, ведь это не только светлый праздник Воскрешения Христа, но и праздник теплой весны, пробуждения и возрождения жизни. Традиционными для этого праздника являются все цветы, особенно весенние нарциссы, гиацинты, фиалки, тюльпаны, подснежники, ландыши. Ими украшают праздничный стол, имеющиеся иконы и венки. Можно также украшать дом пасхальными венками и букетами из засушенных цветов.
Символ света - свечи, поэтому традиционно дом украшался всегда свечами в особых пасхальных подсвечниках, свечами можно еще украсить праздничный стол. Не следует, впрочем, при этом пренебрегать правилами пожарной безопасности, чтобы не омрачить нечаянно праздник.
Помимо всех упомянутых символов Пасхи, дом часто украшали красиво вышитыми рушниками и плетеными корзинками. Необязательно покупать дорогие дизайнерские аксессуары, можно сделать симпатичные и оригинальные украшения своими руками.
Самый популярный элемент пасхального декора - гнездо для яиц, которое делается из лозы, соломы, или нитей и крепится при помощи ленточек.
Традиция такова, что работать в Христово Воскресенье нельзя. В праздник принято радоваться и отдыхать. Праздновать Пасху нужно не только телом, но и всей душой.
На праздник Пасхи всеми давно принято христосоваться друг с другом. Младшие приветствуют старших словами "Христос Воскресе!" и слышат в ответ: "Воистину Воскрес!". После нужно обменяться троекратным поцелуем. Радостью от воскрешения Спасителя нужно обязательно делиться со всеми окружающими, простив старые обиды и забыв плохие поступки. Употребление спиртного за праздничным столом при этом не приветствуется.
Существуют традиционные пасхальные игры для детей:
1. На полу нужно освободить ровное пространство, установить деревянный или картонный желобок, с которого будут запускать яйца. На их пути раскладывают всевозможные маленькие игрушки и сувениры. Затем все дети по очереди катят яйца по желобу и забирают себе ту игрушку, с которой столкнулось их яйцо.
2. Поскольку дети очень любят искать сюрпризы, можете спрятать заранее декоративные яйца либо шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, смотря, где вы будете отмечать праздник Пасхи. Собрав детей вместе, предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много, можно разделить их на две команды, и пусть каждая сама отыщет как можно большее количество яиц, которые потом распределит между собой. Если детишки ищут по отдельности, тогда нужно постараться, чтобы каждый малыш нашел-таки свой сюрприз и не остался без подарка.
3. Издавна существует традиция "чокаться" друг с другом яйцами. Яйцо берут в руки тупым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. Выиграет тот, чье яйцо останется целым. Потом яйца можно дружно скушать с чаем, компотом или соком.
Символ начала жизни - яйца, которые на Пасху не только красят, но и расписывают. Отсюда и появились украинские названия "крашенки" и "писанки". Для правильного окрашивания существует несколько базовых правил:
- для лучшего и равномерного придания цвета яйца необходимо промыть и обезжирить при помощи мыла и спирта;
- варить их нужно только тогда, когда они полежат при комнатной температуре какое-то время. Тогда во время нагревания их в горячей воде не будет резкого перепада температуры, и скорлупа не треснет;
- варить яйца лучше с добавлением соли, примерно одна столовая ложка на 1 стакан воды;
- чтобы вареные и окрашенные яйца имели красивый праздничный вид, их надо обсушить и протереть тряпочкой, смоченной в растительном масле. Затем тщательно отполировать их сухой хлопковой тканью. Тогда яйца получатся блестящими.
Самый популярный способ окрашивания — использование луковой шелухи. Чем больше шелухи, тем темнее получится цвет. В наше время существует также много пищевых красителей, наборы которых с инструкциями можно приобрести в любом продуктовом магазине.
Нагрейте молоко до теплого состояния. Разведите дрожжи в молоке. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с сахаром добела, белки взбейте в густую пену. Сливочное масло растопите. Пшеничную муку просейте. Добавьте к молоку соль, сахарно-желтковую смесь, масло, взбитые белки и размешайте. Всыпьте четыре стакана муки и замесите тесто. Оно должно получиться однородным, не слишком густым, свободно отставать от рук и стенок кастрюли. Накройте тесто полотенцем и поставьте для подъема в теплое место.
Вымойте и переберите изюм, тщательно обсушите и обваляйте в муке. Когда тесто поднимется, вмешайте в него изюм, миндаль и цукаты.
На дно формочек постелите кружок белой бумаги, промасленной с обеих сторон. Стенки смажьте размягченным сливочным маслом и обсыпьте молотыми сухарями или мукой. Разложите тесто по формам.
Дождитесь, когда тесто поднимется на 3/4 высоты формы. Смажьте верх будущих куличей яйцом и поместите в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов С, на 50-60 минут. Во время выпечки периодически аккуратно поворачивайте форму, но не трясите, иначе куличи опадут. Когда верх кулича зарумянится, накройте его смоченным в воде кружком бумаги.
Проверьте готовность кулича, проткнув его тонкой деревянной палочкой, — она должна остаться сухой. Осторожно выложите куличи из формы, остудите. Покройте глазурью и украсьте по желанию цукатами, ягодами, сладкой посыпкой.
Пасха — особое блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году на праздник Пасхи. В ней сконцентрировано много разных вкусов, которых верующие были лишены на протяжении Великого Поста. Обычно этот десерт готовят в специальных пасочницах в форме усечённой пирамиды. Но если у Вас нет такой формы, это не повод отказываться от приготовления этого блюда.
Пропустите творог через мясорубку три раза или протрите сквозь мелкое сито. Сливочное масло размягчите, но не растапливайте, добавьте к творогу и тщательно размешайте. Яичные желтки взбейте с сахаром. Изюм переберите, промойте и залейте на несколько минут кипятком.
Когда изюм распарится, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Добавьте в творог все ингредиенты и хорошенько перемешайте. Сложите подготовленный для пасхи творог в марлевый мешочек конусообразной формы и подвесьте часа на три, чтобы стекли излишки жидкости. Затем положите пасху на блюдо (основанием вниз), аккуратно снимите марлевый мешочек и украсьте.
Традиция посещать в день Пасхи кладбища возникла в СССР, когда подавляющее большинство населения просто боялось идти в храм. А вот прийти на кладбище и там отметить Пасху, помолиться – это считалось нормальным. Обычай сохранился до сих пор, хоть это и не правильно, на кладбище всё же нужно идти после Светлой седмицы, так как Пасха - праздник живых. Поминки на Страстной и Светлой седмице также проводить не принято.
Первый день, когда можно пойти на кладбище после Пасхи, наступает через девять дней после самого праздника – это вторник, называемый Радоницей. На кладбище можно зажечь свечу и прочитать молитву за умерших из молитвослова. Потом нужно привести могилу в порядок и просто почтить память покойного молчанием.
Пить и есть на кладбище не обязательно. Категорически нельзя выливать на могилу спиртное – это будет оскорбление усопшего. Плакать на кладбище тоже не стоит, ведь, по сути, вы приехали на встречу со своими близкими, а это повод для радости.
Самое главное в поминовении усопших – искренняя молитва. Поэтому если нет возможности побывать в этот день на кладбище, можно помолиться за усопших дома или в церкви.