Химия в основе жизни: как синтез элементов создает полезную продукцию

Углерод (C)— это oснoвa жизни. Ее возникновение на Земле - сложный процесс эволюции углеродистых соединений. Все oргaничeскиe вeщeствa имeют в свoём сoстaвe yглeрoд.
Мoлeкyлы ДНК мoгyт сoдeржaть десятки и дaжe сотни миллиoнoв aтoмoв углерода. Человечество в больших количествах извлекает углерод из недр. Уголь, нефть, природный газ - основные источники энергии.
Большинство продуктов, производимых в Башкирской содовой компании, содержат углерод.
Хлор (CL) очень активен, поэтому в природе он встречается только в виде соединений. Самые большие запасы хлора содержатся в составе солей вод морей и океанов.
Хлорирование воды – самый распространенный способ ее дезинфекции.
Дихлорэтан, винилхлорид, поливилхлорид, терефталоилхлорид, соляная кислота, хлористый кальций – продукты БСК, в составе которых есть хлор.
Кислород (О) - самый распространенный на Земле элемент, на его долю приходится около 47% массы земной коры. Зеленые морские водоросли обеспечивают приблизительно 70% кислорода, производимого на Земле фотосинтезом, еще 30% - оставшимися растениями.
БСК производит кислород, выделяя его из окружающего воздуха. Значительная часть производимого кислорода используется в процессе производства винилхлорида.
Водород (H) - самый лёгкий газ, он легче воздуха в 14 раз. Большая часть веществ на Земле имеет в составе водород. Однако, на Солнце, как и других звёздах, его ещё больше.
Водород вместе с кислородом образуют воду, которая является основой жизни на Земле.
В БСК водород получается в процессе электролиза. Он также является составной частью хлорорганических продуктов, соляной кислоты, пищевой соды, которые выпускает компания.
Кальций (Ca) нужен людям и животным для роста и здоровья костей. Скелеты и раковины большинства беспозвоночных - моллюсков, кораллов, губок - построены из различных форм карбоната кальция.
Животные получают его с пищей и водой, растения - из почвы.
Соединение кальция - известняк - сырье для производства кальцинированной соды в БСК.
Азот (N) — четвёртый по распространённости элемент Солнечной системы.
Вне пределов Земли азот обнаружен в газовых туманностях, солнечной атмосфере, на Уране, Нептуне и межзвёздном пространстве.
Флокулянты – ВПК-402 и Каустамин-1, которые производит Башкирская содовая компания, являются четвертичными солями азота (аммония) и используются при очистке сточных вод.
Титан (Ti) - новый элемент, сравнительно недавно освоенный человеком. Ему дали неофициальное название «металл будущего», ведь он помогает превратить мечту в реальность.
Титан – универсальный конструкционный материал. Современные летательные аппараты могут содержать до 20 тонн титанового сплава.
Основное коррозионностойкое оборудование БСК изготовлено из титана и его сплавов.
Кремний (Si)- химический элемент, который никогда не встречается в свободном состоянии, всегда соединен еще с одним или несколькими элементами.
Целые горные системы сложены из соединений кремния. Диоксид кремния – это всем знакомый кварцевый песок.
Если этот песок сплавить с кальцинированной содой, то образуется силикат натрия. Из него в БСК производят белую сажу – высокодисперсную окись кремния, которая используется как наполнитель при производстве различных резино-технических изделий.
История появления железа (Fe) на Земле связана со звёздами. В результате взрыва новой или сверхновой звезды образуется огромная масса астероидов, которые содержат большое количество железа.
Из этого следует, что железо имеет внеземное происхождение и попало на Землю из космоса вместе с метеоритами.
Железо в виде сплавов используется при изготовлении оборудования всех химических предприятий, в том числе и БСК.
Медь (Cu) является необходимым элементом для высших растений и животных. Цвет крови животных зависит от ее химического состава, вернее, вещества, отвечающего за перенос кислорода в организме.
К примеру, у моллюсков за перенос кислорода вместо красного железосодержащего гемоглобина отвечает гемоцианин - медьсодержащий пигмент, который и придает их крови голубой цвет.
В БСК хлорид меди используется в качестве катализатора оксихлорирования этилена в производстве винилхлорида.
Натрий (Na) является важнейшим химическим элементом, который можно обнаружить во всех живых существах на планете.
Он обеспечивает поддержание необходимого уровня водно-солевого баланса, регулирует работу нервной системы и нормальное функционирование крови, лимфы и желудочного сока.
Соединение натрия и хлора – поваренная соль - основное сырье всех производств БСК. Содержится в каустической, кальцинированной и пищевой соде.
Палладий (Pl)- это благородный металл, относящийся к платиновой группе. О том, что на Солнце есть пятна, известно всем.
А вот что на Солнце есть палладий, знают немногие. Ученые обнаружили его там еще в 1868 году.
В Башкирской содовой компании этот химический элемент в качестве катализатора используют при производстве винилхлорида.