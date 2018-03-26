В Уфе открылся первый в Башкирии распределительный центр сети "Пятерочка"

А еще мы все привыкли к тому, что многие фрукты – яблоки и другие – очень красиво лежат на полках, при этом они практически абсолютно одинакового правильного размера. Перед тем, как попасть в магазин, в специальном помещении распределительного центра, в котором поддерживается постоянная температура в 5-6 градусов тепла, эти фрукты калибруются. Из всей партии товара, например, яблок, берется определенное количество и буквально проверяется диаметр каждого. Если товар, в данном случае яблоки, оказывается недопустимо мелким, вся партия отправляется обратно поставщику. Поэтому на полках магазинов мы видим только правильные и красивые фрукты.