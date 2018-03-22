В приоритетные проекты включили «Башкирскую деревню»

Первый инвестпроект будет реализован в два этапа. Первый из них называется «Гостиничное хозяйство» и включает строительство двух трехэтажных корпусов и отдельно стоящего здания кафе. В каждом из корпусов гостиницы будет по 50 номеров комфорт-класса.