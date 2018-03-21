Актер сериала «Золотая Орда» Марат Абдрахимов: Мне не стыдно за свою работу

Мы же, актеры, после окончания съемок, очень ждали процесс монтажа. Всем было интересно, что же получится. Весь наш дружный актерский состав очень и очень переживал, потому что снималось все в тяжелых условиях, каждый вкладывал все силы и душу. В процессе озвучки я очень расстроился. Мне казалось, что я все испортил, все сделал не так. Но после показа я не поверил глазам. Оказалось, что все не так плохо. Не стыдно за собственную свою работу. Есть моменты, где можно было лучше сделать, но идеала не бывает.