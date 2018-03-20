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Мегафон организовал доступ к музыке в социальных сетях без ограничений

20 марта 2018, 20:27
С 19 марта новый тариф МегаФона «Включайся! Слушай» поможет абонентам слушать музыку ВКонтакте и Одноклассниках без ограничений.

Еще осенью прошлого года в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Чтобы снять ограничение нужно оформить ежемесячную подписку стоимостью 149 рублей в месяц.

Однако для абонентов «Мегафона», которые выбрали новый тариф, ограничения снимаются. Можно слушать музыку сколько угодно, сохранять музыку для прослушивания без доступа в интернет и иметь доступ к музыкальным чартам и новинкам. В тариф также включен пакет 10 Гб интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на «Мегафон» в домашнем регионе и 300 минут на другие номера.

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