Мегафон организовал доступ к музыке в социальных сетях без ограничений

Еще осенью прошлого года в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Чтобы снять ограничение нужно оформить ежемесячную подписку стоимостью 149 рублей в месяц.
Однако для абонентов «Мегафона», которые выбрали новый тариф, ограничения снимаются. Можно слушать музыку сколько угодно, сохранять музыку для прослушивания без доступа в интернет и иметь доступ к музыкальным чартам и новинкам. В тариф также включен пакет 10 Гб интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на «Мегафон» в домашнем регионе и 300 минут на другие номера.