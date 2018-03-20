Мегафон организовал доступ к музыке в социальных сетях без ограничений

Однако для абонентов «Мегафона», которые выбрали новый тариф, ограничения снимаются. Можно слушать музыку сколько угодно, сохранять музыку для прослушивания без доступа в интернет и иметь доступ к музыкальным чартам и новинкам. В тариф также включен пакет 10 Гб интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на «Мегафон» в домашнем регионе и 300 минут на другие номера.