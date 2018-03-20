Башкирия с высоты птичьего полета: Кумертауский угольный разрез

- Видео про Кумертауский угольный разрез было снято 14 марта. Это место с детства будоражило мой разум, т.к. после закрытия угольной фабрики - осталось место покрытое тайнами, загадками и большой историей. Сейчас летом - это большой водоём, где некоторые отдыхают, купаются, но есть и те, кто занимается спортом - мотогонками. Зимой разрез замерзает. В этот раз удалось совместно с красивой природой запечатлеть и то, как местная молодежь дрифтует на заднеприводных жигулях. Гонщик до последнего не был в курсе, что его снимают. Уже после выхода видео удалось найти его в соцсетях через знакомых, - рассказывает он.