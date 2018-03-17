В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку

Заявление на увольнение было написано по собственному желанию. То, что к концу учебного года из школы уходила преподавательница одного из основных предметов, естественно, не могло не обеспокоить родителей. К тому же, по их словам, Алия хорошо ладила с детьми и отлично знала свой предмет. Ее ученики каждый год показывали хорошие результаты ЕГЭ по району.