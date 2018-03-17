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Уфимцы смогут увидеть прямую трансляцию матча «Уфа»-«Краснодар»

17 марта 2018, 12:04
Трансляция пройдет на телеканалах «Наш футбол» и «Вся Уфа».

17 марта ФК «Уфа» сыграет с ФК «Краснодар» в матче 23-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России, сообщили в пресс-службе уфимского футбольного клуба.

Матч пройдет в Краснодаре. Встреча начнется в 18:00 по уфимскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканалах «Наш футбол» и «Вся Уфа».

«Краснодар» — футбольный клуб из одноименного города, основанный в 2008-м году. Инициатором создания и владельцем клуба является известный бизнесмен Сергей Николаевич Галицкий, который всю свою жизнь посвятил развитию любимого города и любимого клуба. Всего за три года клуб из Краснодара поднялся из ПФЛ в элитный дивизион, пробыв в Первой лиге всего два года. Еще один интересный факт — «Краснодар» вышел в РФПЛ в 2011-м году, заняв пятое место в ФНЛ, воспользовавшись отказом остальных соперников.

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