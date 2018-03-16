Борис Титов в Уфе рассказал, почему его ролики долго были только с текстом

- А что Титов? Это была провокация, чтобы повысить узнаваемость. У меня на входе в кампанию узнаваемость была 10 процентов, у Собчак 70, у Путина 100. Во время проведения кампании нам удалось увеличить узнаваемость втрое. Для политики это недостаточно. Но для продвижения стратегии развития это уже вполне достаточно, - сказал Борис Титов.