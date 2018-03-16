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Борис Титов в Уфе рассказал, почему его ролики долго были только с текстом

16 марта 2018, 19:13
Кандидат в президенты провел встречу с избирателями.

Сегодня кандидат на главную должность в стране Борис Титов провел в Уфе встречу с избирателями. На ней кроме всего прочего он объяснил, что означает вопрос, ставший уже популярным мемом "А что Титов?", который стал своего рода визитной карточкой президентской кампании кандидата.

- А что Титов? Это была провокация, чтобы повысить узнаваемость. У меня на входе в кампанию узнаваемость была 10 процентов, у Собчак 70, у Путина 100. Во время проведения кампании нам удалось увеличить узнаваемость втрое. Для политики это недостаточно. Но для продвижения стратегии развития это уже вполне достаточно, - сказал Борис Титов.

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