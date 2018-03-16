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Башкирия вошла в ТОП-10 по количеству автомобилей

16 марта 2018, 12:32
Почти половина всех легковых автомобилей находится в 10 городах страны.

Всего в России по состоянию на начало года насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей. Это примерно по одной легковушке на каждых троих жителей страны или по одной на семью. При этом почти половина – 40% – всего легкового автотранспорта находится в 10 крупных городах.

Крупнейшим региональным автопарком остается Москва, по дорогам которой колесит почти каждая десятая машина страны – 3,71 млн авто. Об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на издание Автостат.

На втором месте Подмосковье с 2,62 млн автомобилей. Таким образом получается, что каждая седьмая легковая машина в стране – 15% – принадлежит жителям Москвы и Московской области.

«Бронза» за Краснодарским краем. Там теплее, чем в Питере, поэтому, наверное, и машин больше: 1,78 млн на юге и 1,69 млн в северной столице.

Пятерку лидеров замыкает Ростовская область с 1,28 млн автомобилей.

В десятку городов по автомобильному рейтингу вошли также Свердловская область (1,27 млн авто), Татарстан (1,22 млн авто.) и Башкортостан (1,19 млн авто). На каждые 10 жителей нашей республики приходится в среднем по 3 автомобиля.

В других регионах России автомобилей насчитывается менее одного миллиона.

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