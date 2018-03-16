Башкирия вошла в ТОП-10 по количеству автомобилей

Всего в России по состоянию на начало года насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей. Это примерно по одной легковушке на каждых троих жителей страны или по одной на семью. При этом почти половина – 40% – всего легкового автотранспорта находится в 10 крупных городах.