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В Башкирии бесплатное молоко для детей малоимущих семей готовят лишь в Уфе

15 марта 2018, 10:51
На эти цели из столичного бюджета выделяют 20 млн рублей ежегодно.

В администрации Уфы прошло совещание по вопросам состояния здравоохранения с участием главы Минздрава РБ Анвара Бакирова, главы города Ирека Ялалова и руководителей медицинских учреждений столицы.

На совещании довольно подробно обсуждались меры поддержки, которые необходимы для таких наиболее уязвимых категорий граждан, как малоимущие, ветераны, многодетные, инвалиды.

Как выяснилось, парадоксальная ситуация сложилась с бесплатным обеспечением детской молочной продукцией детей из малообеспеченных семей. Оказывается, производство такой молочной продукции в Башкирии сохранено только в городе Уфе. В соответствии с решением Совета городского округа ежегодно на эти цели выделяется около 20 млн. рублей.

- Данная мера поддержки является очень востребованной, около 2 тысяч детей ежемесячно получают более 132 тысяч порций детских молочных продуктов, - отметили участники совещания.

Как этот вопрос решается в других населенных пунктах республики – поступает ли туда уфимская продукция или приобретаются молочные товары у иных производителей, на совещании не разъяснили.

Помимо этого вопроса, Ирек Ялалов также попросил рассмотреть возможность организации на избирательных участках в предстоящее воскресенье, 18 марта, кабинетов первичного медицинского осмотра и предоставления простейших медицинских процедур, таких, как измерение артериального давления, температуры, оказания консультаций.

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