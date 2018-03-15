В Башкирии бесплатное молоко для детей малоимущих семей готовят лишь в Уфе

Как выяснилось, парадоксальная ситуация сложилась с бесплатным обеспечением детской молочной продукцией детей из малообеспеченных семей. Оказывается, производство такой молочной продукции в Башкирии сохранено только в городе Уфе. В соответствии с решением Совета городского округа ежегодно на эти цели выделяется около 20 млн. рублей.